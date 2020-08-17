شكرا لقرائتكم خبر عن آيتن عامر تتعاقد رسميا على مسلسل "فى يوم وليلة" مع أحمد رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة آيتن عامر على مسلسل "فى يوم وليلة" للنجم أحمد رزق، أمس الأحد، وتعد أول المنضمين للمسلسل حسبما أكد رزق لـ"الخليج 365"، موضحاً أنها تجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث، وينتمى المسلسل لنوعية الـ45 حلقة وتدور أحداثه فى إطار الغموض والإثارة، كما انتهى المؤلف مصطفى جمال هاشم من كتابة 20 حلقة .

ويعقد صناع العمل جلسات تحضيرية لأبرام تعاقد باقي الأبطال الذين يشاركون في المسلسل استعداداً لانطلاق تصويره مطلع سبتمبر المقبل، كما تعاين مخرجة العمل ديكورات المسلسل قبل انطلاق تصويره، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "فى يوم وليلة" التعاون الثانى بين أحمد رزق وآيتن عامر بعد تعاونهما سوياً من خلال مسلسل "ازى الصحة" من تأليف يوسف معاطي وإخراج إبراهيم فخر والذى عرض عام 2017، كما يعد التعاون الثانى أيضاً بين أيتن عامر والمخرجة شيرين عادل، بعد مسلسل "شقة فيصل" الذي تم عرضه في رمضان 2019.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر شاركت فى السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.