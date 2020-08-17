نجوى كرم: “طائر الفينيق ما بموت ولبنان بينحبّ”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد حادثة انفجار المرفأ في بيروت، لم تتخلَّ النجمة اللبنانية نجوى كرم عن حبّها الكبير لوطنها واستذكرت بفيديو حين حضرت لقاءًا مع معحبيها في المغرب على هامش مشاركتها في مهرجان موازين حزيران الفائت.

وتحدّثت نجوى كرم حينها عن فخرها بالإنتماء لوطنها، واصِفةً لبنان بطائر الفينيق كلّما نزل عاد وارتفع يحلِّق عاليًا قائلةً: “طائر الفينيق ما بموت”.

ونشرت نجوى مقطع الفيديو على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل وعلّقت عليه بالقول: “‏لأنّو بيِنحَبّْ لبنان”.

وسابقًا غرّدت نجوى كرم متوجّهةً بالشكر للدّول التي ساندت لبنان عقب انفجار بيروت، كاتبةً: “نحن كلّنا واحد بهالدّني، وكلّ واحد منّنا للكلّ”، وأضافت: “منشكر كلّ الدول ياللّي عم تساعد لبنان، انشاالله ربّنا يكافئكن بأفراحكن وسلامة شعوبكن”.

وكانت قد نشرت نجوى كرم عل حسابها الخاص على “تويتر” تسجيلًا صوتيًا علقت من خلاله على كارثة الانفجار الذي وقع الأسبوع الفائت في مرفأ بيروت وهجامت به السلطة الحاكمة في لبنان.