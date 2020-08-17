ياسمين علي: ما ضاقت إلا ما فرجت لتخفيف هموم الناس

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد ياسمين علي لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، بعد فترةٍ من الانقطاع بسبب إجراءات منع انتشار كورونا.

ومؤخراً أطلقت الفنانة المصرية أحدث أغنياتها المصورة، مع المخرجة هنا حافظ، بعنوان “ما ضاقت إلا ما فرجت” عبر قناتها الرسمية على السوشيال ميديا.

وفي حديثٍ خاص لمجلة “روتانا”، أكدت ياسمين علي أنها سعيدة جداً لتصدر أغنيتها الجديدة، محركات البحث.

كما كشفت النجمة الشابة عن موعد طرح ألبومها الجديد، وغيرها من التفاصيل تتابعونها في الحوار الآتي.

كيف تلقيت نجاح أعنية ما ضاقت إلا ما فرجت، وردود أفعال الجمهور؟

في البداية أغلقت هاتفي لأنني لم أكن أريد معرفة ردود أفعال الجمهور. ولكن بعد إطلاقها فتحت هاتفي فوصلني عدد كبير من التهنئة.

وبعد يومين أصبحت الأغنية ترند وفي المرتبة الأولى إعلامياً. لم أكن أتوقع كل هذا النجاح الكبير، لكن الحمد لله.

لماذا قدمتِ هذه الأغنية؟

قمت بتسجيلها لأخفف عن الناس كما قلت على إنستغرام. هدفي منها أن أسعد أي إنسان يشعر بالضغط والاختناق من الظروف الراهنة.

كما أريد للأشخاض الذين يشعرون بضيق، ومن يرون الدنيا معتمة أمامهم، أن يسمعوا الأغنية ليسعدوا ويرتاحوا.

لطالما كان هدفي هو أن يكون العمل الذي أقدمه مفرحاً للناس ويخفف عنهم همومهم. لاسيما أنها أتت في وقتٍ كنت أشعر فيه بالضيق بالفعل.

من كان صاحب فكرة تصوير الأغنية بهذا الشكل؟

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فكرة التصوير بهذا الشكل الذي رآه الناس كانت للمخرجة هنا حافظ. طرحت علي هذه الفكرة.

وقد أخبرتني حينها أنه يمكننا تنفيذ عملٍ يجعل الناس يعيشون التجربة كأنها حقيقية، كأنك تسجلين الفيديو في المنزل.

وقد ارتحت كثيراً لهذه الفكرة، وكان هناك اقتراح من والدتي أن يكون أخي يحيى معنا في الفيديو.

الأغنية كان هدفها التخفيف عن الناس همهم ووجعهم، وأكثر من يخفف عنا في المنزل دائماً هو يحيى.

متى ستطرح ياسمين علي ألبوماً غنائياً كاملاً؟

أنا فعلاً كنت أعمل خلال الفترة الماضية على ألبوم غنائي جديد قبل انتشار كورونا، وكان من المقرر طرحه في شهر مارس الماضي.

ياسمين علي وفيديو كليب جديد

إلا أننا اضطررنا إلى تأجيله بسبب هذه الظروف. ثم بدأنا في العمل عليه مجدداً. وفي الوقت الحالي نسجل أغنية جديدة ضمن الألبوم.

وأتمنى أن يتم إطلاقه خلال هذا العام، من دون تأجيلاتٍ أخرى، إن شاء الله.

من هو المطرب الذي تحبين تقديم ديو معه؟

حالياً لا يوجد أي فكرة لتقديم عمل مشترك “ديو” مع أي مطرب.