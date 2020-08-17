إصابة كي نيشيكوري بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أصيب لاعب كرة المضرب الياباني كي نيشيكوري بفيروس كورونا أثناء وجوده في فلوريدا قبل أسبوعين فقط على انطلاق بطولة أميركا المفتوحة للتنس في نيويورك في 31 آب الحالي، وكان اللاعب قد أعلن سابقاً انسحابه من بطولة سينسناتي التي تمثل استعداداً للبطولة الكبرى. وسيخضع كي نيشيكوري للعزل الذاتي وهو يعاني من أعراض طفيفة.
وانسحب عدد من اللاعبين من بطولة أميركا المفتوحة هذا العام بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما يقرب من 170 ألف اخرين وفقا لإحصاءات رويترز.
وكان حامل اللقب رافايل نادال والمصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي بين الذين رفضوا السفر للولايات المتحدة بينما انسحبت بيانكا أندريسكو حاملة لقب منافسات السيدات قائلة إن الجائحة حالت دون استعادتها أفضل مستوياتها.
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