توبا بويوكستون في رسالة إلى العالم بعد إنفجار مرفأ بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: أعادت النجمة التركية توبا بويوكستون نشر فيديو من إعداد اليونيسف في تركيا يدعو المتابعين بمساعدة الأطفال في لبنان جراء إنفجار مرفأ بيروت. ودعت توبا متابعيها للتبرع لمساعدة الأطفال في لبنان وعلقت كاتبةً: “الحاجة ملحة وهائلة لمساعدة الأطفال المتضررين من تفجير بيروت”. وأضافت: “إلى جانب الكارثة التي سببها الانفجار، تكافح العائلات مع فيروس كورونا والاقتصاد المنهار. تبرعوا اليوم لمساعدة الأطفال اللبنانيين”.

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