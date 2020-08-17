لايف ستايلز ستوديوز تطرح كليب “جاني في ملعبي” لـ محمد نور

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أغنية جديدة للفنان المصري محمد نور بعنوان “جاني في ملعبي”. وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب” من إخراج بتول عرفة. جدير ذكره أن أغنية “جاني في ملعبي” من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع اسلام ساسو. وتعتبر أغنية “جاني في ملعبي” أوّل تعاون فني يجمع محمد نور وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

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