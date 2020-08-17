بالصور – مادونا تحتفل بعيد ميلادها ال 62 في هذه الجزيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: تحتفل النجمة العالمية مادونا بعيد ميلادها ال 62 الى جانب عدد من الأصدقاء والمقربين في أجواء مميّزة حيث توجّهت إلى فندق المشاهير في جزيرة جامايكا.

ونشرت عبر تويتر صورًا لها مع أصدقائها وعلقت عليها بالقول: “مرحبا جامايكا، إنه عيد ميلادي”.

أما عن الفندق الذي تقضي فيه إجازتها، سبق أن استقبل الكثير من المشاهير، مثل ميغان ماركل والأمير هاري، كما رالف لورين وبول ماكارتني.