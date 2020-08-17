هذا ما طلبته منى زكي من أجل أطفال لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: وجّهت الفنانة المصرية منى زكي من خلال حسابها على “تويتر” رسالة الى جمهورها تطالبه فيها بالتبرع لأطفال لبنان المتضررين من انفجار مرفأ بيروت،
وكتبت قائلةً: “كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسيف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسيف علشان نساعد كل طفل”.
يُشار إلى أن منى زكي خرجت من السباق الرمضاني الماضي، بعدما توقف تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطّل الحياة الفنية في تلك الفترة، إلا أنها عاودت التصوير حالياً لكي يُعرض المسلسل في موسم رمضان المقبل، ويشاركها في بطولته كلٌ من محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب، وهو قصة وإخراج تامر محسن.
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