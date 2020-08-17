أزمة تلاحق فيلم “ساعة شيطان”.. وباسم سمرة يدافع عن نفسه

متابعة بتجـــــــــــرد: أزمة كبيرة حدثت في كواليس تصوير فيلم “ساعة شيطان” بين صناعه وعدد من مراسلي القنوات الفضائية وذلك في آخر أيام تصويره.

كانت بداية القصة عندما تم توجيه الدعوة لعدد من القنوات التلفزيونية للتسجيل مع صناع الفيلم، لكنهم وبعد وصولهم بالموعد المحدد اضطروا للانتظار ما يقرب من خمس ساعات من أجل استكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم.

وفي الوقت الذي شرع فيه بعض الممثلين للتسجيل مع الكاميرات، تدخل أفراد الإخراج والإنتاج للعمل على استكمال باقي مشاهد الفيلم، وهو الأمر الذي رفضه مراسلو القنوات وانسحب أغلبهم بالفعل.

وهو الأمر الذي دفع محمد بدر المستشار الإعلامي للشركة المنتجة للتضامن مع زملائه من الصحافيين والإعلاميين حيث صرح قائلاً: ” لم يعجبني ما وجدته من الشركة المنتجة من تعسف تجاه ممثلى الإعلام للقيام بعملهم، وهو ما جعلني أتضامن مع رجال الإعلام، وعليه فقد أنهيت ارتباطي بالشركة المنتجة، بعد أن قام بعض مسئولي الشركة بتوجيه إهانات للزملاء بشكل لا يليق”.

من ناحيته، أكد الفنان باسم سمرة في تصريحات صحفية له أنه ليس له أي صلة بما حدث في كواليس التصوير مع مراسلي القنوات التلفزيونية، وأنه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر ولا شاهد أي واقعة تحدث أمامه.

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وقال: “كامل احترامي لكل الصحافة والإعلام وكل شخص يقوم بعمله بشكل محترم ومحترف، وغير مقبول التعامل معه بصورة غير لائقة”.

وأضاف: ” أنا عن نفسي سجلت مع عدد من القنوات الفضائية بعد أن طلبت منهم الانتظار حتى انتهاء التصوير دون أي مشاكل”.

فيلم “ساعة شيطان” من بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، ومن اخراج ابرام نشأت.

وينتمي الفيلم إلى نوعية التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.