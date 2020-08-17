نجل طلال مداح يهدد بوقف بث أغاني والده

أثارت عملية حجب وبث أغاني المطرب السعودي الراحل طلال مداح من جانب شركتي "مزيكا" و"قولدن كاسيت" غضب نجله عبدالله، الذي هدد بتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية بالأمر لمنع بث تراث والده الغنائي دون الرجوع إليه.

وكشف عبدالله طلال مداح أنه لن يترك أعمال والده الخالدة على المشاع وسيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع بثها في أنحاء العالم لحين تقنين الأوضاع.

وأوضح أن قراره بوقف بث أعمال والده جاء بعد تلقيه إنذارين خلال شهرين من "يوتيوب" بإغلاق قناة "طلال TV"، بسبب شكوى من شركة "مزيكا".

Advertisements

وكتب عبدالله عبر حسابه على "تويتر" حول الأزمة:"إلى الآن مش فاهم شركة مزيكا بعد 20 سنة تقريباً من وفاة المرحوم دخلت تحذف وتراسل برامج الأغاني وقنوات اليوتيوب.. ومين أعطاها الحق في كذا؟.. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها".

وأضاف: "كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق شركة مزيكا بالاتفاق مع شركة قولدن كاسيت، كموزع لشركة فنون الجزيرة، وبما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي إنترنتيًا، وعشان أريحهم كلهم وغيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم حتى يتم حلها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع ما كتبه نجل طلال مداح و انقسموا إلى فريقين الأول مؤيد ويرى من حقه أن يدافع عن إرث والده، وفريق يرى أن تراث طلال مداح ملك للجمهور ومن حقه أن يسمعه.

ولد طلال مداح في 5 أغسطس/آب 1940، و رحل عن الحياة في 11 أغسطس/آب 2000، ومنحه النقاد ألقاب كثيرة منها "فيلسوف الغناء والحنجرة الذهبية".