خاص- محمد نور يطرح كليب “جاني في ملعبي” طاقة وفرح والحب ثالثهما

أطلقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كليب أغنية النجم المصري محمد نور “جاني في ملعبي”، على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية مصرية يقول مطلعها “جاني في ملعبي .. جميل والنبي/عينيه فضحاه.. ويداري ليه بقى/قمر ما السما .. لوحة مجسمة/صداع من كتر السمسمة“، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، اما ميكس وماستر ياسر أنور.

أما الكليب وقعته المخرجة المتميزة بتول عرفة حيث يعتبر هذا التعاون مع محمد نور هو الثالث لها مع “لايف ستايلز ستوديوز” بعد كارول سماحة (رحلة سعيدة) ومحمد سرور (خليها على الله).

المخرجة بتول عرفة ترجمت الأغنية الإيقاعية والصيفية الى لوحة فنية راقصة أبطالها مجموعة من الفتيات والشباب المليئين بالطاقة. الكليب تضمن لقطات راقصة، بالاضافة الى قصة رومانسية انطلقت شرارتها في الملعب بين الفنان محمد نور واحدى الفتيات.

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من جهته، عبّر صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز، فهد الزاهد، في اتصال مع “الخليج 365” عن رضاه الكبير حول الكليب لأن الأغنية صيفية تحاكي الشباب وفكرة الفيديوكليب جميلة وفريدة من نوعها خاصة انه أول مرة نرى في عملٍ مصورٍ فريق كرة قدم مؤلف من الفتيات يلعب ضد فريق مؤلف من الشباب، واللافت فوز فريق الفتيات 3 – 0 . وأضاف ان عنوان الأغنية لعب دوراً مهماً في فكرة الكليب لتكون رياضية وبالتحديد اختيار لعبة كرة القدم لأنها اللعبة التي يحبها كل الناس حول العالم.

وكان لافتاً الاقبال الكبير على برومو الاغنية وذلك بعدما حصد المقتطف الصغير الآلاف من المشاركات خلال ساعات قليلة جداً.

عن الكليب، قالت الصفحة الرسمية للشركة على تويتر “عمل يستحق المشاهدة، نجم الغناء محمد نور في فيديو كليب “جاني في ملعبي” قصة تشويقية رائعة من اخراج بتول عرفة وانتاج لايف ستايلز ستوديوز”.