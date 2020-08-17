العد العكسي لعرض مسلسل “دانتيل” بدأ

Aug 17, 2020
رغم الظروف المأساوية في بيروت، وحالة الحزن التي تعترينا كما كل اللبنانيين والعرب، ينطلاق عرض مسلسل “دانتيل” يوم الأحد ٢٣ آب/أغسطس المقبل، وهو المسلسل الذي أنتجته شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، للمخرج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم، على أن يعرض بدايةً عبر شاهد VIP.
المسلسل يجمع مجموعة من النجوم محمود نصر، القدير سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.
يقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق باسم (دانتيل). تبدأ الأحداث عشية مرور ٣٥ عاماً على افتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب. يتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح لقضايا مثيرة للجدل.
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