أكرم حسني يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده، الذي يوافق 16 أغسطس.
ونشر "أكرم" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعهما، علق عليها: "كل سنة وإنت طيب وناجح ومحقق كل اللي نفسك فيه يا ابن أختي".
وجسد أكرم حسني ضمن أحداث فيلم "البدلة" شخصية خال تامر حسني.
تامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977، ويعتبر من نجوم الصف الأول في الغناء والتمثيل، وله عدد من الأعمال السينمائية أبرزها "أهواك"، "الفلوس"، "نور عيني"، "كابتن هيما"، وغيرها.
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