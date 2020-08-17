فن ومشاهير

وفاة عم الفنان مصطفى قمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن حمادة قمر، شقيق الفنان مصطفى قمر، وفاة عمه محمد قمر اليوم الاثنين، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

حمادة نشر الخبر عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب "انتقل إلى رحمة الله عمي الحاج محمد قمر، أرجو من حضراتكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، ولا يريكم الله مكروه في عزيز لديكم".

مصطفى يستعد لطرح ألبومه "لمن يهمه الأمر 2"، خلال الفترة المُقبلة، ويقدم به 3 دويتوهات، منها "حنونة" بمشاركة الفنان الليبي ناصر المزداوي، و"جنبك حبيبي" مع المطرب الشاب سيف، و"مسافر" بمصاحبة شقيقه ياسر.

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