صور| مسلسل كرتون يروّج للمثلية الجنسية.. و"Bein" القطرية تفتح تحقيقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، "هاشتاج" يهاجم مجموعة قنوات Bein، على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، إذ اتهمها المغردون بالترويج للمثلية الجنسية لدى الأطفال.

المغردون نشروا مقطع فيديو عُرض ضمن أحد برامج الكرتون، عرضته قناة be juniors التابعة لمجموعة قنوات beIN SPORTS القطرية، يظهر فيه قوس قزح شعار المثلية، إلى جانب لقطات من حفل زفاف امرأتين، وغيرها من اللقطات التي فُسرت على أنها ترويج للمثلية، في عمل موجه للأطفال.

ودشّن رواد "تويتر" هاشتاج: "Bein تروج للمثلية للأطفال"، وجاءت تعليقات بعضهم، على النحو التالي: "Bein تروج للمثلية الجنسية قوس قزح بين الأطفال"، "الله يرحم كرتون زمان".

كانت الأزمة أُثيرت قبل عدة أيام، إلا أنها عادت للظهور مرة أخرى، رغم ما نشرته المجموعة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعتذر وتؤكد أن الأمر محل تحقيق، إذ كتبت: "تدرك beIN أن محتوى محدداً من إنتاج إحدى الشركات العالمية قد تم بثه على قناتها المخصصة للأطفال أمس؛ مما أثار شكاوى عديدة. اتخذت beIN إجراءات فورية لإزالة هذا المحتوى بشكل كلي"، وأضافت "وأطلقت تحقيقاً داخلياً مفصّلاً مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان توافق جميع البرامج مع السياسات التحريرية والأعراف والقيم النبيلة لقناة beIN".