اقتربت من 5 مليون مشاهدة.. كواليس تقديم اليوتيوبر نور ستارز "البنت الصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"البنت الصح بتمشي صح، وكلامها موزون، مايكولش بعقلها ولا واحد ولا مليون، ولما تحب تحب راجل، ماشي في المعدول" بتلك الكلمات قدمت اليوتيوبر نور ستارز أحدث أغانيها "البنت الصح"، التي تخطت عدد مشاهداتها مايزيد عن الـ 4 مليون و300 ألف، بعد يومين فقط من طرحها عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان أمير شيكو.

أمير في تصريح خاص لـ"الخليج 365" تحدث عن كواليس تعاونه مع اليوتيوبر الشهيرة نور ستارز، وقال :"بداية التعارف مع الفنانة نور نعيم والشهيرة باسم نور ستارز، كانت عند مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في كليب أغنية "السلطان"، التي كتبتها ولحنتها، وبعدها نشأت صداقة بيننا، وبالبداية لم أكن أعرف إنها تغني حتى شاهدت كليب أغنيتها "استنى شوية"، الذي وصل حاليا إلى حوالي 35مليون مشاهدة".

وأضاف،:"بعد حوالي شهر ونصف من مشاركتها في كليب "السلطان"، أخبرتني برغبتها في التعاون معي والغناء باللهجة المصرية، وحدثتني عن رغبتها في تقديم أغنية تخاطب بها كل البنات، وتتحدث معهم بصراحة في أمور كثيرة منها مثلا اختيار شريك الحياة الحبيب".

أمير تابع،:"العمل على الأغنية استمر حوالي 3 شهور، منها شهر ونصف لضبط وتعديل بعض الكلمات لتناسب طريقة نطقها بشكل صحيح، وذلك عبر التواصل عبر الإنترنت نظرا لتواجدها بأمريكا، وبعد ظهور فيروس كورونا، توقفنا لبعض الوقت قبل أن تقوم بتصويرها وطرحها، وهي بالمناسبة واحدة من مجموعة أعمال نستعد لتقديمها معا".

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نور نعيم الشهيرة بلقب "نور ستارز" ولدت لأب كويتي وأم عراقية، وطرحت أول فيديو لها بعنوان "ماذا يوجد في جوالي" عام 2014، ولها أكثر من 350 فيديو في يوتيوب، وحققت مشاهدات كبيرة جدا.

وحصلت نور على الدرع الفضي من يوتيوب في عام 2015، ونالت بعده بعامين درع المليون الذهبي، قبل حصد الدرع الماسي في العام الماضي.

نور نالت أيضا المركز الثاني في مجلة فوربس أكثر "اليوتيوبرز" شهرة في الوطن العربي.