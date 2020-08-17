"نطق الشهادتين"..بالفيديو| "يوتيوبر" بريطاني يعلن إسلامه بأحد مساجد تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك اليوتيوبر البريطاني Jay Palfrey، متابعي قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بفيديو ينقل من خلاله لحظة نطقه بالشهادتين، بعد اعتناقه الإسلام، مؤخرًا.

يظهر Jay، داخل أحد المساجد الشهيرة في إسطنبول "تركيا" وأمامه رجل دين يطلب منه أن يردد ما يقول، وبينها الشهادتين، ليعلن اعتناقه للدين الإسلامي.

في بداية الفيديو كتب اليوتيوبر "في الأصل لم أكن سأشارككم هذا الفيديو"، لكنه حرص على نشره ليتحدث عن حقيقة الإسلام، وليكون دليلًا لغيره من المهتمين برحلته، متابعًا "منذ أيام قليلة زرت مسجد السلمانية في إسطنبول، وأخذت أكبر خطوة في حياتي، هذا الفيديو هو نطقي للشهادة".

وأضاف في تعليقه على الفيديو: "لقد كنت أمارس طريقًا عميقًا للغاية من الاكتشاف الروحي لسنوات عديدة، 99 ٪ منه احتفظت به. كلما اكتسبت المزيد من الخبرة من خلال السفر ومقابلة أشخاص لا يصدقون حول العالم، كلما زاد ارتباطي بروحانيتي. لقد جعلني العيش في البلدان الإسلامية وتعلم المزيد والمزيد عن هذا الدين الجميل المسالم، والذي أسيء فهمه إلى حد كبير، أدرك أن هذا هو المسار الذي أريد استكشافه".

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وتابع "لا يزال الكثير من الناس حول العالم ينتقدون ويسيئون فهم الأسس الحقيقية للإسلام، وهي السلام والتآزر، الوحدة والحب. نظرًا لكوننا بشرًا، فإننا غالبًا ما نخاف من الأشياء التي لا نفهمها تمامًا، خاصةً عندما تتخذ أقلية صغيرة من هؤلاء إجراءات متطرفة لإثبات دلالة سلبية على دين أكثر من ملياري شخص. خلال رحلاتي حول العالم، سأستمر في نشر إيجابية طريقة الحياة هذه، وعرض قصص الأشخاص الذين يواصلون جعل العالم مكانًا أفضل".

وأشار أنه كان يرغب منذ فترة طويلة في اتخاذ هذا القرار "أخيراً اتخذته هنا في تركيا".

يُذكر أن Jay Palfrey يوتيوبر، اعتاد نشر فيديوهات على قناته الخاصة بموقع يوتيوب، يتحدث فيها عن الأماكن التي يزورها والخبرات التي يحصل عليها، من رحلاته المختلفة.