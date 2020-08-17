محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص على انستجرام. وظهرت خلالها ترتدى فستانا أبيض وهي تحتضن حصان، مثل أميرات ديزني، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "جلسة تصوير جديدة وتجربة جديدة". وانهالت التعليقات من الجمهور الذي تغزل في جمالها. وشاركت ليلى مؤخرًا في مسلسل الفتوة الذي عُرض رمضان الماضي بطولة الفنان ياسر جلال وعدد من نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ليلى زاهر تشبه أميرات ديزني في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.