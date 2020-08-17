تراند اليوم : أمام المحكمة.. بالمصحف والكمامة.. سما المصري تدافع عن نفسها في اتهامها بترويج الدعارة

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد واصلت نظر محاكمة المصري، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق.
وطالب محامي المتهمة أشرف ناجي، بتعليق الدعوى لحين الفصل في القضية الأولى المستأنف عليها والمحجوزة للحكم في 7 سبتمبر المقبل.
وتعد هذه القضية هي الثانية بحق المصري، والتي حوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة.
يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، وما زالت تنظر أمام محكمة مستأنف.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة.