محمود حميدة وليلى علوي أعضاء اللجنة العليا لمهرجان الأقصر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 مساءً - كشف السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن التشكيل الجديد للجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 إلي 18 مارس 2021 برئاسة شرفية للممثل المصري محمود حميدة وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوي محمد علي.

أعضاء اللجنة العليا لمهرجانالأقصر السينمائي

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان بأن لجنة المشاهدة واختيار الأفلام تضم هذا العام كل من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبد الفتاح والناقد فاروق عبد الخالق والناقدة مروة ابو عيش والسيناريست سيد فؤاد، وتنطلق استمارة المشاركة للأفلام في الدورة العاشرة بدء من 18 أغسطس الجاري.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 إلى 18 مارس 2021 وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"