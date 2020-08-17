فيديو.. أغنية "أنا استعجلت" الأعلى مشاهدة في ألبوم جنات الجديد

طرحت الفنانة جنات ألبومها الصيفي الجديد "أنا في انتظارك"، بعد غياب 4 سنوات عن عالم الألبومات الغنائية، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة في يومين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

سجلت أغنية "انا استعجلت" المشاهدة الأعلى بين أغنيات الألبوم الـ11، حيث حققت أكثر من 280 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:علي فتحي، ألحان:عماد تاج، توزيع:جيزو.

تلتها أغنية "دموع وبكيت" التي حققت أكثر من 230 ألف مشاهدة، من كلمات:رياض الخولي، ألحان:رامي جمال، توزيع:وسام عبد المنعم، وجاءت أغنية "أنا في انتظارك" بأكثر من 190 ألف مشاهدة، من كلمات:شادي نور، ألحان:بلال سرور، توزيع:هاني ربيع، أما أغنية "أوعى" حققت أكثر من 180 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:

هاني يعقوب.

سجلت أغنية "رايقة" بأكثر من 120 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:

وسام عبد المنعم.

وحققت "برد الوحدة" أكثر من 112 ألف مشاهدة، من كلمات: كريم حكيم، ألحان:خالد فتوح، توزيع:إلهامي وأدهم دهيمة، أما أغنية "أحلى من الأحلام" حققت أكثر من 105 ألف مشاهدة، من كلمات:عبد الحمدي الحباك، ألحان وتوزيع:أسامة سامي. بينما أغنية "اللي تشوفه" سجلت أكثر من 100 ألف مشاهدة، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد رفاعي، توزيع:توما.

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وحصدت أغنية "فهمت قصدك" أكثر من 93 ألف مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:أحمد حسين، توزيع:هاني يعقوب، وسجلت أغنية

"ثباتي الإنفعالي" أكثر من 83 ألف مشاهدة، من كلمات:أحمد الحبشي، ألحان:مدين، توزيع:أكرم عادل، وختاماً حققت أغنية "الظالم" أكثر من 60 ألف مشاهدة، من كلمات:سلامة

علي، ألحان:وليد سعد، توزيع:هاني يعقوب.

حقق الألبوم في أيامه الأولى صدى استماعي جيد جداً على مواقع التواصل الأغجتماعي المختلفة بجانب المنصات الإليكترونية للموسيقى، وعبّر جمهورها عن سعادتهم بعودتها بأغانيها وصوتها المتميز بعد فترة من الغياب.

وكان آخر ألبوم لجنات "بنفس الكلام" ضم 10 أغنيات، أبرزهم"أخدت قرار، مش رجولة، 100 دليل، بنفس الكلام، أكيد زعلت، آخر أحزاني"، وتم تصوير أغنية "عايزة أقرب" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وحصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي.

وطرحت في صيف 2018 أغنية منفردة بعنوان "انت الإحساس"، التي حصدت أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:محمد رفاعي، توزيع:أسامة سامي.

بالإضافة إلى أغنية "لسه هتحلى" التي طرحت كـ تتر غنائي لمسلسل "كارمن"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عمرو مصطفى، لتأتي في صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، بعد غياب 4 أعوام عن عالم الألبومات الغنائية الكاملة، وتدخل صيف 2020 بـ "أنا في انتظارك"، ليكون أول ألبوم كامل بعد 4 سنوات غياب عن عالم الألبومات.