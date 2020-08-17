فن ومشاهير

أميرة البيلي تقدم حفلًا شعريًا جديدًا فى ساقية الصاوي

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 تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًا جديدًا للشاعرة الشابة أميرة البيلي، وذلك يوم السبت المقبل 29 من أغسطس الجاري، على مسرح قاعة النهر، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

 

 من المقرر أن تقدم أميرة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشعارها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

 يذكر ان أميرة البيلي مواليد الإسكندرية، استمرت

في تطوير أسلوبها في الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص، واستطاعت أن تصل لقلوب الناس، وحققت رد فعل كبير، وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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