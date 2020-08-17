اصدر المطرب محمد نور فيديو كليب أغنيته الجديدة "جاني في ملعبي"، بعد طول أنتظار عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز المنتجة للعمل، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الأغنية ايقاعية راقصة تعاون فيها محمد لأول مرة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو، مستشار اعلامي موسي صبري . والملحن عزيز الشافعي، والموزع إسلام ساسو، مستشار اعلامي موسي صبري . يظهر محمد في الفيديو كليب بقالب شبابي فرح تحت ادارة المخرجة بتول عرفة وبمشاركة مجموعة من لاعبات كرة القدم المصرية مريم منصور، ليلى شريف، رندة خليل، وفدوى الحسيني. المصرية مريم منصور، ليلى شريف، رندة خليل، وفدوى الحسيني. يبث العمل عبر اهم المحطات العربية ويمكن الإستماع الى الأغنية عبر اكثر من 250 تطبيق للأغاني عبر مختلف المتاجر الموسيقية الإلكترونية. Advertisements يقول مطلع الأغنية: جاني ف ملعبي.. جميل و النبي عينيه فضحاه.. و يداري ليه بقى قمر ما السما.. لوحة مجسمة صداع من كتر السمسمة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد نور يطرح "جاني في معلبي" في اول تعاون مع لايف ستايلز ستوديوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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