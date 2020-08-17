صورة.. إيمان السيد بإطلالة صيفية على أحد الشواطئ

نشرت الفنانة إيمان السيد صورة جديدة، برفقة إحدى أصدقائها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلقت السيد على الصورة:"الصاحبة الطيبة رزق"، وقد ظهر كلاهما بملابس صيفية على أحد الشواطئ، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان السيد، مسلسل"بـ 100 وش"، وشارك معها نخبة من النجوم أبرزهم "آسر ياسين، نيللي كريم، دنيا ماهر"، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة ابو ذكري، بالإضافة إلى مسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة" ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر"، وتأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، وقد حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما في شهر رمضان الماضي. دنيا ماهر"، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة ابو ذكري، بالإضافة إلى مسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة" ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر"، وتأليف: عمرو محمود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، وقد حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما في شهر رمضان الماضي.

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