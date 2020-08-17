‎محمد علي حسين يبدأ تصوير فيلم عن فيروس "كورونا"

‎كشف الممثل الشاب محمد علي حسين، الشهير بـ محمد علي، عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "كوفيد 19" بالاشتراك مع كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

‎وأضاف محمد علي، أنه يشارك في كتابة الفيلم كسيناريست، وهو أول فيلم له ممثلا ومؤلفا معا بعد سلسلة أفلام ومسلسلات شارك فيها، والفيلم يدور في إطار أكشن درامي حول أسرة انجليزية تقع في العديد من المشاكل بسبب إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا نظراً لعمله بإحدي المطارات الشهيرة، وتتسع دائرة الكتابة لترتبط

بكل الدول التى أنتشر فيها الفيروس ومدى تعاون الدول مع بعضها البعض لتخطي هذه الجائحة.

وقال السيناريست والممثل محمد علي أن الأزمات التى ضربت العالم بسبب فيروس كورونا المستجد ستنتهى ولكن ستتغير موازين القوى فى العالم فهناك دول ستظهر على الساحة اقتصاديا وسياسيا، كما أن هناك دول تدعى أنها من الدول العظمى لن يكون لها أثر بعدما ظهرت هشاشتها فى إدارة الأزمة العالمية

الجديدة.

وأشار محمد علي: "أن الفيلم الجديد يحمل مجموعة من الرسائل الهامة والجادة أهمها قياس درجة الوعى لدى المواطن".

‎يذكر أن محمد علي درس التمثيل وصناعة الأفلام في جامعة براغ التشيكية وعمل أيضا كمراسل لإحدى المحطات الأوروبية وله أكثر من عمل درامي وسينمائي عرض في أوربا منها LasseMajas Detektivbyrå، Min pappa Marianne، مسلسل dramaserien bk1، وكان أخرهم فيلم جرافيك بعنوان "بيزنطة - Byzantium" أو "روما القديمة" والذي يرصد تاريخ هذا البلد العريق وتأثيره على المجتمع الدولي وعلاقاته الخارجية بالدول الأخرى في ذلك الوقت، وهو من بطولة آدم فيرارا، برايان كالين، كوربن بلو، والعمل تحت قيادة المخرج ستيف بوشيمي.