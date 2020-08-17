صورة صيفية تضع نسرين طافش بين أنياب الجمهور

النجمة السورية نسرين طافش، أطلت على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية مثيرة وجرئية، من خلال صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوها"انستجرام"، التى جعلتها فى مرمى الإنتقادات اللاذعة فور ظهور صورها، رغم إعجاب العديد من متابعيها ومحبيها.

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نسرين طافش التى بدأت تصوير مسلسل " الوجه الآخر"، كتبت على صورتها مقولة للمسرحي السوري سعدالله ونوس:" إننا محكومون بالأمل.. وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية

التاريخ".

تعد الفنانة السورية نسرين طافش بطلتة مسلسل "الوجه الآخر"، بجانب النجم ماجد المصري، وندي موسي، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

نشأت نسرين طافش فى محافظة حلب،لأب من أصول فلسطينية من صفد، وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل - إضافة إلى مواطنتها السوريَّة -

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الجواز الجزائري نسبة لوالدتها.

ونتقلت طافش من مدينة حلب إلى العاصمة دمشق فى العام 1999، لاستكمال دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرّجت عام 2008.

بدأ مشوارها الفني عام 2002 قبل تخرّجها بكثير، من خلال دورها في مسلسل هولاكو، وبعدها جسدت العديد من الأدوار الناجحة.

للفنانة السورية نسرين طافش عدة أعمال منها مسلسل" ربيع قرطبة- التغريبة الفلسطينية"، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

فى العام 2017، استطاعت أن تحصل نسرين طافش على المرتبة الـ79 فى قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم.