انتهى المنتج هاني محروس من تصوير فيديو كليب ديو أغنية "أبويا قالى زمان" لكل من مصطفى حجاج ورضا البحراوى، بمنطقة روض الفرج، ومن المقرر طرح الفيديو كليب فى الأيام القليلة القادمة. جاءت فكرة الأغنية برغبة من المنتج هاني محروس لدعم فكرة ترسيخ الأصول والمبادئ، التى نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار. الأصول والمبادئ، التى نشأ عليها هو وجيله على احترام الآباء والكبار. أغنية "ابويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، الفيديو كليب تم تصويره بمنطقة روض الفرج، وحرص أهالي المنطقة على الترحيب بطاقم عمل التصوير على طريقتهم الخاصة وحسن الاستقبال والضيافة. أهالي المنطقة على الترحيب بطاقم عمل التصوير على طريقتهم الخاصة وحسن الاستقبال والضيافة. فيديو كليب أغنية "أبويا قالى زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هانى محروس، واستعان فيه بالمخرج محمد عبد الجواد، ومخرج منفذ فتحى السيد، ومدير تصوير سامح فوزى. Advertisements وتقول كلمات الأغنية: أبويا قالى زمان يا ابنى أنا بحذرك خليك برىء وإياك الدنيا دى تغيرك وابعد عن اللى يعطلك فى السكة ويأخرك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصطفى حجاج ورضا البحراوي يستعدون لطرح فيديو كليب قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.