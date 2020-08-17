حمدي المرغني يهنئ فريق عمل مسلسل "جمجم وبمبم"

هنأ الفنان حمدي المرغني، الفنان محمد عبد الرحمن، والفنان محمد سلام بمناسبة نجاح مسلسلهما"جمجم وبم بم"، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق المرغني على الصورة"مبروك لاخواتي النجوم علي مسلسلهم، بجد المسلسل حلو جدا جدا وانبسطت اني كنت معاكم في الحلقه الاخيره"، وقد تفاعل عدد من متابعيه على الصورة عبر التعليقات.

الجديد بالذكر أن آخر اعمال الفنان حمدي المرغني مسلسل"إتنين في الصندوق"، وشاركه البطولة الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بجانب مجموعة من نجوم الدراما،أبرزهم " صلاح عبدالله، هاله فاخر، إنتصار"، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وقت عرضه في شهر رمضان الماضي. بجد المسلسل حلو جدا جدا وانبسطت اني كنت معاكم في الحلقه الاخيره"، وقد تفاعل عدد من متابعيه على الصورة عبر التعليقات.الجديد بالذكر أن آخر اعمال الفنان حمدي المرغني مسلسل"إتنين في الصندوق"، وشاركه البطولة الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، بجانب مجموعة من نجوم الدراما،أبرزهم " صلاح عبدالله، هاله فاخر، إنتصار"، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وقت عرضه في شهر رمضان الماضي. Advertisements



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