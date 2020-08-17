بالصور..شقيقتان توأم تتزوجان من توأم وتحملان معا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 5 دقائق

في حادثة أغرب من الخيال تتعلق بزواج أختان توأم ، من شقيقيان توأم ويعلنان حملهما في الوقت نفسه، وذلك بعد زواجهما من توأم متطابق منذ عامين.

يبدو أن زواج التوأم المتماثل بريتاني وبريانا دين ساليرز (33 عاماً) من الشقيقين التوأم جوش وجيريمي ساليرز (35 عاما) في أغسطس/آب 2018، بعد لقائهم في مهرجان “أيام التوائم Twins Days “في مدينة توينسبورج بولاية أوهايو الأمريكية في 2017، لم يكن كافياً، إذ أعلنتا، الجمعة الماضي، أنهما حامل في التوقيت نفسه.

لم تتشارك الشقيقتان الزوجين التوأم فقط، بل أيضاً حفلي الخطوبة والزفاف تحت شعار Twice Upon a Time.

وارتديتا فستانين متطابقين وتعيشان في المنزل نفسه في ولاية فيرجينيا الأمريكية، والآن ستتشاركان تجربة الحمل معاً، وفقا لمجلة “فانيتي فير” الأمريكية في نسختها الإيطالية.

وأعلنت الشقيقتان عن الخبر السار والغريب عبر صفحتهما المشتركة على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستقرام: “نحن سعداء وممتنون لتجربة الحمل معاً، ومشاركة هذه الأخبار معكم جميعاً”.

وأضافتا: “لن يكون أطفالنا أبناء عمومة فقط، بل سيكونون أشقاء وراثيين كاملين، ولا يسعنا الانتظار لمقابلتهم ولقاء بعضهم البعض”.

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وفي العام الماضي، اعترفت بريتاني وبريانا في برنامج “أستراليا توداي” بأنهما تخططان للحمل في الوقت نفسه.

وعلقت بريتاني على الخبر السعيد: “قضينا معظم أحداث حياتنا معاً، أعياد الميلاد، والحصول على رخصة القيادة، والتخرج، حتى حفل زفافنا المزدوج، وسيكون هذا هو الحدث الضخم التالي، ونود تجربته معا أيضاً ونحن في انتظار وصولهم بفارغ الصبر”.

التوائم الأربعة1

التوائم الأربعة