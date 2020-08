شاهد.. موقف محرج لترامب بسبب زوجته ميلانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 5 دقائق

أظهر مقطع فيديو رصدته عدسات الكاميرا عندما حاول الرئيس الأمريكي إمساك يد زوجته ميلانيا أثناء نزولهما من الطائرة ولكنها رفضت .

تحولت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته “ميلانيا”، إلى مادة دسمة للرصد، خاصة بعد مواقف الإحراج المتبادل بينهما، المتعمدة أحيانا، والعفوية مرات.

أحدث المشاهد كانت بطلته “ميلانيا” التي رفضت مسك يد “ترامب” أثناء هبوطهما من الطائرة، لدى وصولهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادمين من نيو جيرسي.

الموقف فتح باب التأويل، فقال البعض إن ميلانيا ترامب، كانت تحاول منع طيران فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عال، بينما يرى آخرون أنها تعمدت عدم مسك يد زوجها.

Advertisements

تقارير متواترة رجحت توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكي وزوجته، منها ما أورده كتاب “Free, Melania” للصحفية في قناة “سي إن إن” الأمريكية، كيت بينيت، أن ميلانيا ترامب لا تشارك زوجها غرفة النوم، وتنام في الطابق الثالث، بينما ينام دونالد ترامب في غرفة النوم الرئيسة في الطابق الأول من البيت الأبيض.

كتاب “The Art of her Deal: The Untold story of Melania Trump” (فن صفقتها: القصة غير المروية عن ميلانيا ترامب) جاء به أن ميلانيا حصلت على شهادة تضمن حقوقا لابنها الوحيد “بارون”.

وشملت الاتفاقية ضمان جميع الحقوق المالية لابنها وكذلك المتعلقة بالميراث، وأنه سيعامل بالتساوي مثل أخواته الثلاثة غير الأشقاء، بما فيهم إيفانكا ترامب.

وقام بتأليف الكتاب الصحفية في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ماري جوردان، والتي استندت فيه إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخص في 5 دول.