شارون ستون تعلن إصابة شقيقتها بكورونا

رنا صلاح الدين - شارون ستون

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية شارون ستون عن إصابة شقيقتها كيلي بفيروس كورونا، كما نشرت صور لغرفتها بالمستشفي عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها :أختي كيلي ، التي لديها مرض الذئبة بالفعل ، لديها الآن فيروس كورونا.. هذه غرفتها في المستشفى. ليس لديها جهاز مناعة.. المكان الوحيد الذي ذهبت إليه هو الصيدلية"، وتابعت :"لا يوجد اختبار في مقاطعتها إلا إذا كانت هناك أعراض كما يتوجب 5 أيام للحصول على النتائج..هل يمكنك مواجهة هذه الغرفة بمفردك.. ارتدي كمامة لنفسك وللآخرين.. من فضلك .

شارون ستون

وكانت شارون ستون، قد استعادت ذكريات طفولتها مع شقيقتها كيلى ستون، بمشاركة صورة قديمة عمرها 55 عامًا تجمعها مع كيلى أثناء تعلمهما الرقص، ونشرت شارون الصورة عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "1965 عريننا فى بنسلفانيا".

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شارون ستون

وعلى جانب أخر، واصلت شارون ستون دعمها للأطباء والممرضين من مختلف أنحاء العالم، فى ظل الأزمة العالمية التى يعيشها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال شهر أبريل الماضى، حيث تشارك النجمة من حين لآخر بمقطع فيديو تدعم فيه أصحاب البالطو الأبيض.

شارون ستون

والجدير بالذكر أن شارون ستون قد حرصت، على توجية رسالة شكر للأطباء والممرضين، مؤخرا، فى اليوم العالمى للأطباء، فى ظل الأزمة الصحية التى يتصدون لها حالياً فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومحاولاتهم لإنقاذ الآلاف من المصابين فى جميع أنحاء العالم