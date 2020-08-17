تعرف على طلب تامر حسني من جمهوره في عيد ميلاده الـ43

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري تامر حسني، رسالة خاصة لجمهوره بعد تلقيه العديد من التهاني بعيد ميلاده والذي يوافق اليوم ١٦ أغسطس.

تامر حسني، قال في رسالة نشرها عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "كنت عايز أرد عليكم بكرة في يوم عيد ميلادي، بس شايفكم محتفلين بدري".

وأضاف تامر بأنه لا يحتفل بعيد ميلاده وغير معتاد على ذلك، ولكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله و أنه يشكر كل شخص هنأه بأي كلمة كتبها أو رسالة أرسلها ثم ختم رسالته: "طلبي الوحيد أما تفتكروني تدعوا لأولادي تالية، وأمايا وآدم".

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تامر حسني وبسمة بوسيل

كما حرصت بسمة بوسيل زوجته على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها على موقع انستجرام حيث فضلت الاحتفال بتلك المناسبة عبر مشاركة متابعيها بصورة تجمعهما معاً يرتديان فيها نفس التي شيرت الذي تميز بوجود صورة وجه تامر عليه وعلقت عليها بكتابة : "كل سنة وانت حبيبي".

تامر حسني