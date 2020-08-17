ابنة شويكار تكشف عن وصية والدتها الأخيرة قبل رحيلها

رنا صلاح الدين - كشفت منة الله، ابنة الفنانة المصرية شويكار، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدتها ووصيتها الأخيرة قبل رحيلها.

منة الله، قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "كانت دايما بتقول الحمد لله وعمرها ما اشتكت من أي تعب، وقبل ما تموت بطنها وجعتها بس، وهي كانت بتحب كل الناس، وكانت مليانة حنان ومشاعر ناحية كل الناس اللي حواليها، وفي السنوات الأخيرة مكنتش عاوزة تظهر كتير قصاد الكاميرا".

شويكار

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وأضافت: "مامي عمرها ما بتتكلم عن الذكريات، وكانت بتقول معنديش حاجة في حياتي أقولها رغم أن حياتها كانت مليانة حاجات مهمة، لكنها كانت شديدة التواضع، كانت ست متواضعة لأقصى درجة، ولما تعبت، قالتلي أنا رايحة المستشفى ومش هرجع تاني، كانت حاسة إنها هتموت".

وتابعت: "قالتلي أوعى تعملي عزاء، كانت دى وصيتها، قالتلي أوعى تزعجي الناس بعزايا، كانت بتقول كده من زمان أوي قبل كورونا، وهي كانت ست بيت بتطبخ وتعمل كل حاجة، وأكتر حاجة كانت بتفرحها أنها تشوفني أنا وبناتي فرحانين ومبسوطين وفضلت تحب فؤاد المهندس لحد أخر لحظة وهو كمان كان بيحبها، وهو بيموت كانت واخداله حمام محشى ورايحاله".

شويكار وفؤاد المهندس