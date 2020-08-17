كارول سماحة تعلن اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها لبنان من تفجيرات مرفأ بيروت.

كارول سماحة، قالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "لقد أصبحت (شبكات التواصل الاجتماعي) أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي… نعود إليكم قريبا".

وكانت كارول سماحة، قد أعلنت عن حزنها الشديد جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته عدداً كبيراً من الأشخاص كما تسبب في إصابة الكثيرين وفقدان العديد من الأشخاص تحت الأنقاض أسفل المنازل التي انهارت نتيجة للانفجار.

وتعيش كارول سماحة بين مصر ولبنان بعد زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.