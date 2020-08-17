وفاة شقيقة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

رنا صلاح الدين - أعلن الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة، عن رحيل عمته سعدية ، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك.
أحمد أبو زهرة قال في منشورة: "توفيت فجر اليوم عمتي سعدية".
وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة،قد عانى مؤخراً من رحيل زوجته وكشف أنه عانى من حالة نفسية بسبب ذلك.
كما كشف عن إهمال المنتجين له واعتمادها على النجوم الشباب، معلنا رفضه التام لأداء دور شرف في أي من الأعمال الفنية.
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