هيفاء وهبي تطالب بعدم النشر في أزمتها مع محمد وزيري

رنا صلاح الدين - تقدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين مدير أعمالها السابق، محمد وزيري.

وأوضح المستشار ياسر قنطوش، محامي النجمة الشهيرة، أن تلك الخطوة جاءت بعد تسريب مستندات مزورة يزعم وزيري من خلالها زواجه من موكلته، بحسب ما أكده موقع "إي تي بالعربي".

وكان ياسر قنطوش قد حرر محضرا رقمه 3666 لسنة 2020 إداري الدقي ضد إحدى الصحف التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفاء وهبي، بتاريخ 23 مارس/ آذار 2017 وبمهر ألف جنيه.

كما أكد "أن عقد زواج وزيري مصطنع ومزور، ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟"، مشيراً إلى أن ما يفعله محمد وزيري حاليا هو شغل الرأي العام، مضيفا أنه سيسجنه بتهمة تزوير مستندات.