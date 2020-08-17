القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 الإثنين 2020/8/17 04:03 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/17 04:03 م بتوقيت أبوظبي

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالة مميزة عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، مرتدية "بادي أبيض قصير، مع بنطال جنيز"، حيث لفتت أنظار مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. وأرفقت الفنانة السورية نسرين طافش صورتها بمقولة للمسرحي السوري سعد الله ونوس: "إننا محكومون بالأمل . وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ".

نسرين طافش تقوم حاليا بتصوير مسلسل "الوجه الآخر" أمام الفنان ماجد المصري، ومن سيناريو وحوار فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، ومقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أمل" نسرين طافش يخطف الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.