حمدي حافظ يعود للتمثيل بعد اعتزال 26 عاما.. هل تتذكرون أعماله؟

كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن عودة الفنان المعتزل حمدي حافظ إلى التمثيل بعد نحو 26 عاماً من الاعتزال.

ونشرت بوسي عبر حسابها على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو من حوارها معه على قناة "المحور" لتشويق متابعيها.





وظهر حمدي حافظ وهو سعيد بقرار العودة وتحدّث عن الأسباب التي قد تجبر الفنان على العودة بعد الاعتزال مثل الحاجة للمال أو حبه للفن ولقاء الجمهور.

وأكد أنه يريد اكتشاف نفسه من جديد خصوصاً أنه في مرحلة عمرية مختلفة.

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ووجه حافظ خلال البرنامج نصيحة للنجم يوسف الشريف على خلفية تصريحاته الأخيرة حول الأعمال الجريئة ورفضه ملامسة النساء.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته بوسي شلبي، وتذكر بعضهم بدايات حمدي حافظ وأعماله التي لا تنسى على شاشة السينما في فترة السبعينيات مثل "وداعاً إلى الأبد، المنحرفون، هذا أحبه وهذا أريده، مَن يدفع الثمن؟".





ولد حمدي حافظ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1948، وحصل على بكالوريوس معهد فنون مسرحية في 1975، وفي مرحلة الثمانينيات توهّج في الدراما التليفزيونية وشارك في عدد من الأعمال المتميزة مثل "الجلاد و الحب، السمان والخريف، والجزء الثاني من مسلسل ليالي الحلمية".