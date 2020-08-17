من حرقة قلب، سعد رمضان يغني “اخ يا بيروت”

تضامناً مع لبنان، أطلق النجم سعد رمضان أغنية بعنوان “اخ يا بيروت” كلمات مازن ضاهر، الحان صلاح الكردي، توزيع ايلي ناستا وتصوير جون عزير.

سعد أكد أن أغنية “آخ يا بيروت” هي أكثر أغنية يغنيها بمسيرته الفنية من كل قلبه ومن حرقة قلب، مؤكداً أنه مليء بإيمان اننا شعب لا يموت وسنعود أقوى من قبل.

أتت الأغنية بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن أكثر من 180 شهيداً، أكثر من 7000 جريحاً والعديد من المفقودين.