Aug 17, 2020
تضامناً مع لبنان، أطلق النجم سعد رمضان أغنية بعنوان “اخ يا بيروت” كلمات مازن ضاهر، الحان صلاح الكردي، توزيع ايلي ناستا وتصوير جون عزير.
سعد أكد أن أغنية “آخ يا بيروت” هي أكثر أغنية يغنيها بمسيرته الفنية من كل قلبه ومن حرقة قلب، مؤكداً أنه مليء بإيمان اننا شعب لا يموت وسنعود أقوى من قبل.
أتت الأغنية بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن أكثر من 180 شهيداً، أكثر من 7000 جريحاً والعديد من المفقودين.
كانت هذه تفاصيل خبر من حرقة قلب، سعد رمضان يغني “اخ يا بيروت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.