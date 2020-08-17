خاص- هبة طوجي تأسر قلب ابراهيم معلوف، اليكم تفاصيل الخطوبة

اكتفت النجمة اللبنانية هبة طوجي بتأكيد خبر خطوبتها لموقع “الخليج 365” من الموسيقي العالمي ابراهيم معلوف.

وشددت هبة في اتصال معنا أنها ستكتفي بتأكيد الخبر فقط، بسبب حالة الحزن والوضع الأليم الذي نمر به في لبنان وأن الوقت ليس مناسباً لنتحدث بالتفاصيل أكثر، بالاضافة الى أنها دائماً ما كانت تفضل ان تُبعد حياتها الشخصية عن الأضواء.

إذاً، جمع الحب قلبي هبة طوجي وابراهيم معلوف بعد ان اجتمعا بطريقة غير مباشرة على تقديم فن راقٍ متميز وصل مداه من لبنان الى أصقاع العالم.

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ومن لا يعرف ابراهيم معلوف فهو موسيقي عالمي، من اصل لبناني، وليد في بيروت عام 1980، من عائلة مثقفين وفنانين، وهو نجل عازف البوق نسيم معلوف وعازفة البيانو ندى معلوف، ابن شقيق الكاتب أمين معلوف وحفيد الصحافي والشاعر والموسيقي رشدي معلوف. كما حصل ابراهيم معلوف على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003، التي تعتبر واحدة من المسابقتين الدولية المرموقة.

نذكر أن هبة طوجي أطلقت مؤخراً ثلاث أغنيات تباعاً “يمكن أحلا يفلّ” كلمات مروان وغدي الرحباني، الحان أسامة الرحباني، اخراج نادر موصللي ومن انتاج اسامة الرحباني. أغنية “روح يا قمر” كلمات غدي الرحباني، ألحان يزن الهاجري والتوزيع الموسيقي أسامة الرحباني، والكليب من إخراج نادر موصللي. وأغنية “طلعت يا محلا نورها” كلمات وألحان الفنان الكبير سيّد درويش، ولكن بتوزيع جديد من إعداد وتوزيع أسامه الرحباني، تسجيل مكساج وماسترينغ استوديو جورج مرعب.

الصورة من حفل أقيم في فرنسا في ديسمبر 2016