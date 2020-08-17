"أزمة صحية"..مروى اللبنانية تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة اللبنانية مروى جمهورها بالدعاء لوالدتها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت: "ادعوا لوالدتي.. إلهي أذهب البأس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين".

وأضافت: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي أمي وتمدها بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ..يا أمي".

وحرص عدد من نجوم الفن على الدعاء لوالدتها ودعمها، من بينهم النجم مجدي كامل.

مروى طالبت جمهورها بالتبرع للشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت.