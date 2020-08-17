في طريقها للمستشفى.. عايدة كامل تطلب من الجمهور الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة عايدة كامل، إنها في طريقها إلى المستشفى الآن، لمرورها بوعكة صحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتبت عايدة "يا رب انت الشافي أعطني الصحة والعافية، وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعائكم أنا في طريقي للمستشفى دمتم لي".

عايدة كامل واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من أفلام الأبيض والأسود، وقفت فيها أمام نجوم كبار، ومن بين أشهر الأعمال التي شاركت فيها: "معجزة السماء"، "موعد مع المجهول"، "إسماعيل ياسين في الطيران"، "رجال بلا ملامح"، "شجرة اللبلاب"، "القاهرة والناس"، "عيلة الدوغري"، "غاضبون وغاضبات"، "اللص الذي أحبه".