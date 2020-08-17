وفاة شقيقة عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن عازف البيانو أحمد أبو زهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قبل قليل، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وفاة عمته فجر اليوم الأحد 17 أغسطس.

وكتب أبو زهرة "توفت فجر اليوم عمتي سعدية".

جدير بالذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة شكا منذ فترة من طبيعة الأدوار التي تُعرض عليه، مؤكدًا أنه لن يقبل بأدوار شرفية مرة أخرى.