فيديو.. "بالبُنط العريض" للجسمي تتخطى المليون ونصف مشاهدة

اجتاز الفنان حسين الجسمي حاجز المليون مشاهدة بأغنيته "بالبُنط العريض"، وذلك خلال يوم واحد من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:توما، ويقول مطلعها"حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب من الوريدحالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض".
"بالبنط العريض" هو الإصدار المصري الثاني للجسمي في 2020، بعد أغنيته الرمضانية "سنة الحياة"، التي طرحت لصالح إحدى شركات المحمولالكبرى في مصر، وسجلت أكثر من 15 مليون مشاهدة، من كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان:محمود العسيلي، توزيع:علي فتح الله.
يذكر أن آخر الجسمي قد طرح مؤخرًا أغنية "أهواك للموت"، التي حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، من كلمات: العالية، ألحان:حسين الجسمي، توزيع:وليد فايد.
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