أول تعليق لتامر حسين بعد تسريب أغنية عمرو دياب "أماكن السهر"

نشر الشاعر تامر حسين مقطع كتابي من أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر"، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب حسين مطلع من الأغنية:"ده حبيبى لو نزِل على الأرض فى ناس تعتزِل"، وكان له تعليق على المقطع الذي تم تسريبه على مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس قائلاً:"الكوالتى اللى نزل

٥ ٪؜ من الأغنية الأصل متسرب من الكليب، ونص الكلام الناس تقريباً سمعاه غلط فى معانى متغيرة تماماً استنوا النسخة الأصلية لانها أحلى بمراحل، اتمنى ماحدش ينشره".

يذكر أن "أماكن السهر" هي التعاون الثاني على التوالي مع دياب في الصيف الجاري، حيث

كتب له أغنية "يابلدنا ياحلوة" التي تم طرحها قبل عيد الأضحى المبارك،وحققت أكثر من 29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.

يذكر أن أحدث الكتابات الغنائية لحسين كانت من خلال أغنية "فهمت قصدك" للفنانة جنات، التي تضمنت ألبومها الصيفي الجديد "أنا في انتظارك"، التي طرحته مساء أمس عبر "يوتيوب"، وسجلت الأاغنية أكثر من 50 ألف مشاهدة، من ألحان:أحمد حسين، توزيع:هاني يعقوب.



