الليلة.. عرض "حريم النار" على مسرح الطليعة

يقام عرض "حريم النار" على مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات "، وذلك في تمام الساعة السابعة النصف مساء، ومن المقرر ان سعر التذكرة 35 جنيهًا.

ويشار إلى أن "حريم النار" عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل،

نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.