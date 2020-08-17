علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

يستعد المطرب على الحجار لاحياء حفلًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، والتى من المقرر انطلاقها يوم 27 من شهر أغسطس الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء، على المسرح المكشوف بمكتبة

الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقدم "الحجار" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح، منها : "قالوا زمان، بحلم

وافتح عينيا، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب ايه يبعدني عنك، رمي رمشه، مسالة مبدا، جوة حضني، يا بنت يا بيضا، الليل واخره، الزين والزينة".

يذكر أن آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه عام 2019، وضم 12 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.