سولسكاير: علينا أن نكون أذكياء وحكماء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - منذ 10 دقائق

أكد المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير عزم فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي إتمام بعض الصفقات في الأسابيع المقبلة، عقب خروجه من الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي “أوروبا ليغ” أمام إشبيلية الاسباني.

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص، لا سيما مع انطلاق الشوط الثاني، ليفوز النادي الاندلسي 2-1 ويبلغ النهائي المرتقب في 21 آب الجاري في كولن الألمانية.

وسبق لمانشستر أن ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث، لكن العقم في وجود أسماء بارزة على دكة البدلاء ظهر مجدداً، عندما انتظر سولسكاير حتى الدقيقة 87 لإجراء أول تبديل في المباراة.

وينطلق الموسم الجديد من الـ”بريميرليغ” بعد قرابة شهر، وكثرت الاحاديث عن إمكان انتقال الشاب الإنكليزي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني، الا ان الأخير أكد على بقاء الجناح في صفوفه الموسم المقبل.

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وقال سولسكاير: “علينا أن نعزز قوة دكة البدلاء حتما. سيكون موسماً طويلاً. سنستمر في ملاحقة لاعبينا والطلب المزيد منهم، ولكن مع ذلك، نتطلع للتحسّن”.

وتابع: “الموسم (الجديد) يبدأ سريعاً، لكن سوق الانتقالات مفتوح لفترة طويلة، لذا علينا أن نكون أذكياء وحكماء”.

وكانت الفرصة متاحة أمام يونايتد لإحراز لقبه الوحيد هذا الموسم، بعد أن انتهى مشواره أيضاً في نصف نهائي كأس إنكلترا وكأس الرابطة، الا انه خرج من دون لقب للموسم الثالث توالياً، وهي أطول فترة من دون كأس منذ فشله في إحراز أي لقب لأربعة مواسم متتالية بين 1985 و1989.

وتابع المهاجم السابق في صفوف يونايتد: “لا يمكنني تحديد الموعد أو ما إذا كانت الصفقات ستحصل، لكننا نتطلع قدما لذلك. إنه منعطف سريع. يجب أن نكون واثقين بنسبة 100 في المئة عندما نبرم تلك الصفقات”.