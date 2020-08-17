مواجهة التلميذ والمعلم بين ناغلسمان وتوخيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 مساءً - ترتدي مباراة الاثنين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين لايبزيغ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي نكهة خاصة، لأنها تجمع بين التلميذ يوليان ناغلسمان والمعلم توماس توخيل، الذي كان خلف بداية الأول في عالم التدريب قبل 12 عاماً.

بعد أن تفوق على مدربين فذين في الدورين السابقين بإقصاء البرتغالي جوزيه مورينيو (بطل 2010 مع إنتر الإيطالي) وفريقه توتنهام الإنكليزي وصيف بطل 2019 بالفوز ذهاباً وإياباً، ثم الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذي وصل إلى النهائي عامي 2014 و2016 مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يضع ناغلسمان نصب عينيه دخول التاريخ من أوسع أبوابه على حساب مواطنه توخيل وباريس سان جيرمان.

عندما تواجه ابن الـ33 عاماً مع سيميوني في ربع نهائي البطولة المصغرة التي فرضها فيروس كورونا، اعتبر الكثيرون أن إنجاز لايبزيغ سيتوقف عند هذا الحد، لا سيما أنه يواجه فريقا متمرسا ومدربا محنكا، لكن الفريق الذي كان يلعب في دوري المقاطعات عند تأسيسه عام 2009، واصل زحفه وأطاح بأتلتيكو بالفوز عليه الثلثاء 2-1، في لشبونة.

وأضحى ناغلسمان بفضل هذا التأهل، أصغر مدرب يصل إلى نصف نهائي البطولة القارية، وها هو الآن على بعد مباراة واحدة من قيادة لايبزيغ إلى النهائي في ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، بعد موسم 2017-2018 حين انتهى مشواره عند الدور الأول.

“الآن… أنا مثله”

والعقبة التالية التي تنتظر ناغلسمان ولايبزيغ متمثلة بنادي العاصمة الفرنسية، الذي نجح أخيراً في فك عقدته مع دوري الأبطال ووصل الى نصف النهائي للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد عام 1995، على أمل أن يصبح النادي الفرنسي الثاني فقط الذي يحرز اللقب بعد مرسيليا عام 1993.

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وشاءت الصدف أن يتواجه ناغلسمان في دور الأربعة مع المدرب، الذي كان خلف بداياته التدريبية قبل 12 عاما حين كان توخيل مدرب الفريق الرديف لأوغسبورغ عام 2008.

وعلق ناغلسمان على مواجهته لتوخيل، بالقول: “بالتأكيد كنت لاعبه، لكن ذلك كان قبل أعوام طويلة. الآن. أنا مثله”، متطرقاً إلى لقائه ومدربه السابق: “المباريات ضد توماس مثيرة دائما للاهتمام لأن لديه فكرة جيدة جدا عن كيفية لعب كرة القدم”.

وواصل: “أتمنى أن أنجح أيضا في إيجاد الأفكار اللازمة ضده لكي يتمكن شباني من الأداء بالطريقة التي لعبوا بها ضد أتلتيكو. لعبت عدة مرات ضده كمدرب، لكن نادرا ما فزت عليه. أمل أن يتغير ذلك الآن. سأكون راضيا إذا أدينا بشكل شيء لكن فزنا بالمباراة”.

وكمدرب لفريقه السابق هوفنهايم، خسر ناغلسمان مرتين في مواجهة توخيل حين كان الأخير مدربا لبوروسيا دورتموند بين 2016 و2017.

وعن الخصم المقبل سان جيرمان، قال ناغلسمان: “من الواضح أنهم يتمتعون بالمواهب. سيعود اليهم (الأرجنتيني) انخل دي ماريا و(كيليان) مبابي سيكون جاهزاً بدنيا لبدء المباراة”، بعد أن دخل في نصف الساعة الأخيرة من مباراة ربع النهائي التي فاز بها بطل فرنسا على أتالانتا الإيطالي 2-1 بعد أن متخلفا حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع.

وشدد ناغلسمان على ضرورة: “أن نقدم أفضل أداء لنا من أجل الوصول الى النهائي”.