تراند اليوم : عاجل – الموت يفجع الفنان خالد سليم

أعلن الفنان خالد سليم، منذ قليل عن وفاة ابن خالته طالبًا له الرحمة والمغفرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “الفيسبوك”.

قال خالد سليم في منشور له :”البقاء لله .. انتقل الى رحمة الله تعالى ابن خالتي احمد فاروق العطفي … إنّا لله .. و إنّا اليه راجعون .. رجاءً اقرأوا له الفاتحة”.

يذكر أن شارك الفنان خالد سليم، جمهوره مؤخرًا عدة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب معلقًا على صوره: “الجمهور ..المايك ..الحفلات اكتر ٣ كلمات وحشونى الفترة اللى فاتت إن شاء الله الفترة دى تخلص ونتجمع من تاني ونغني سوا”.